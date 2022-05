Lors de la première intervention, le dealer a tenté de s'enfuir par la force, alors que, dans le second cas, le frère mineur du trafiquant a voulu s'interposer. La police a d'abord remarqué un cycliste qui roulait à un rythme soutenu dans le quartier des Théâtres, à Anvers, tout en regardant constamment son téléphone portable. Après quoi, il a pris contact avec quelqu'un qui l'attendait. Les policiers ont alors effectué un contrôle et ont découvert une transaction concernant de la drogue. Le cycliste avait dans sa poche de l'argent, du cannabis, de la cocaïne et des pilules d'ecstasy. Pris en flagrant délit, le dealer a tenté d'échapper par la force à l'interpellation, mais sans succès. Trois agents ont été légèrement blessés dans l'intervention. Depuis, le jeune homme de 18 ans a été libéré sous conditions par le juge d'instruction.

Sur la place Dageraad, les policiers ont mis la main sur un jeune homme de 19 ans pour possession de drogue. Il était accompagné de son frère âgé de 17 ans. Ce dernier a provoqué une certaine agitation et a blessé deux représentants de la loi. Le garçon de 19 ans a été déferré devant le juge d'instruction et le mineur devant le juge de la jeunesse.