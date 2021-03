Ce matin de mars 2021, il n’y a pas grand monde dans le hall de l’aéroport de Zaventem, juste quelques familles et des hommes seuls en itinérance. L’aéroport tourne seulement à 10 % de son activité habituelle à cause de l’épidémie. Comme à son habitude, Marine a enfilé son uniforme aux couleurs de sa compagnie aérienne. Elle enregistre et guide les voyageurs sur le départ vers les pays du Golfe.

Chaque année, quand s’approche l’anniversaire du 22 mars, le souvenir douloureux des attentats remonte à la surface :