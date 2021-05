Farid est un homme heureux. Son avocat a pu lui annoncer qu’il avait obtenu, pour lui, l’acquittement.

Après, Me Hamid El Abouti était servi par les circonstances. Son client était jugé, le 27 avril dernier, pour un excès de vitesse présumé commis en… 2016. Me El Abouti pouvait plaider que la prévention, à la supposer établie, était prescrite. Et c’est ce que le tribunal correctionnel de Bruxelles vient en effet de décider : prescription.

La Peugeot 208 de Farid avait été flashée, en ville, à la vitesse de 76 km/h (au lieu de maximum 50). Le juge avait d’abord prononcé une amende de 575 euros.

En appel, l’habitant de Jette, âgé de 34 ans, n’écope de strictement rien.

La DH a voulu aller plus loin.

Alors que la sécurité routière est une priorité, que les pouvoirs publics ne cessent de le marteler et que tant de mesures sont prises pour l’améliorer, comment le citoyen peut-il comprendre qu’il faille cinq ans pour juger en mai 2021 un excès de vitesse incontestable - même l’auteur de l’infraction ne le contestait pas - de 2016 ?