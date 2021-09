Oups ! À cause des vacances, un mandat d’arrêt "mal délivré" à Bruxelles dans un gros dossier de fraudes fiscales.

Un ressortissant allemand, d’origine turque, sur lequel la justice belge enquêtait depuis cinq ans dans un dossier de fraudes à la TVA, finalement localisé en juin, arrêté en Serbie et extradé en juillet vers la Belgique, est sorti de prison au mois d’août.

Motif : la manière un peu trop succincte dont le juge d’instruction a délivré son mandat d’arrêt, après un interrogatoire expédié en 24 minutes.

L’homme de 49 ans faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international délivré à Bruxelles pour organisation criminelle en qualité de dirigeant, faux en écritures et usage, association de malfaiteurs, blanchiment, faux fiscaux, fraude à la TVA et infractions liées à l’insolvabilité. Il avait fallu la mise en œuvre d’une coopération policière internationale pour finalement le coincer en Serbie, le 14 juin dernier. Puis un mois d’attente pour obtenir l’extradition vers la Belgique, le 23 juillet. Le 18 août, il pouvait quitter la prison bruxelloise. Avec des conditions à respecter certes, mais il était dehors.

Tout cela parce que le jour de l’extradition, le 23 juillet, le juge d’instruction titulaire du dossier était en vacances, ce qui est légitime, et que le collègue amené à reprendre au pied levé l’affaire, qui très technique, ne la connaissant pas, ne pouvait interroger le suspect que de manière générale tandis que la loi prescrit un interrogatoire précis et complet.

L’affaire, qui part de Belgique, a des ramifications en Allemagne et aux Pays-Bas. Elle met en cause un groupe de personnes de diverses nationalités, mais toutes d’origine turque. Les fraudes suspectées portent sur des montants considérables de TVA qui ont échappé au fisc belge, et donc qui n’ont pas abouti dans les caisses de l’État belge, depuis 2011.