Sept perquisitions ont été effectuées jeudi matin à Anvers et dans les districts de Berchem et Wilrijk ainsi qu'à Brasschaat et Tamise (Flandre orientale), a indiqué le parquet d'Anvers. Les suspects travaillent dans le port comme ouvrier ou transporteur. Ils seraient intervenus pour récupérer les stupéfiants. Ce trafic a été mis au jour par la police grâce à l'interception de communications sur la plateforme Sky ECC. Au total, six cargaisons de cocaïne pour un poids cumulé de 2.793 kilos étaient en jeu. Les suspects sont âgés de 30 à 41 ans.