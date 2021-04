Cinq joueurs du Royal Football Club Seraing assignent, devant le tribunal du travail, leur club auquel ils réclament le paiement des primes à la montée dues à la fin de la précédente saison. À l’issue de la saison 2019-2020, Seraing, bien que classé troisième de la Division 1 Amateur, a été promu dans la Division 1B.

Selon cinq joueurs, leur contrat prévoyait le versement d’une prime à la montée, que le club a refusé, et persiste à refuser de leur verser. Les joueurs Benjamin Boulenger, Olivier Werner, Alessio Cascio, l’arrière-gauche Leroy Labylle et l’ancien attaquant Florent Stevance ont fait le choix de l’avocat de l’avenue Louise, un des rares au barreau à être spécialisé en Droit du Sportif, Me Guy San Bartolome. Celui-ci a pu être contacté dimanche. Me San Bartolome confirme l’information.

(...)