La rue Mussaux, une petite artère pavée de Schaerbeek relativement tranquille, a été le théâtre d’un incident peu commun ce dimanche soir. Les pompiers de Bruxelles ont été appelés vers 21 h 45 pour sauver une petite fille coincée dans une machine à lessiver.

Diamy, âgée de 9 ans, s’était bloqué la partie inférieure des jambes, jusqu’aux genoux, dans le tambour. L’incident s’est produit alors que la petite fille vérifiait consciencieusement l’intérieur de la machine. "J’étais avec ma petite sœur, Fatima, qui a 3 ans, aux toilettes. Je l’aidais et elle a ouvert un robinet. Il était rattaché à la machine. J’ai voulu vérifier s’il y avait de l’eau. J’ai mis mon pied et le tambour a tourné. Je me suis retrouvée dedans avec la première jambe puis la deuxième. Je ne savais plus passer", raconte Diamy qui ne souhaite plus trop approcher l’appareil depuis les faits.





(...)