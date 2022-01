Cela fait des années que la Bruxelloise remue ciel et terre pour dénoncer un scandale d’ampleur internationale et qui l’a touchée directement. Elle qui a été kidnappée à sa naissance au Guatemala dans les années 1980 puis adoptée en Belgique, par un couple ardennais qui ignorait tout de ce fait, et par le biais d’une OAA hainuyère (organisme autorisé pour l’adoption) qui, aujourd’hui, fait l’objet d’une enquête judiciaire. Plus largement, le parquet fédéral se penche sur l’implication d’individus proches du gouvernement guatémaltèque de l’époque qui diligentaient ce trafic.

Devenue adulte, elle a enquêté sur ses origines et fini par retrouver ses parents biologiques avec qui elle est contact aujourd’hui, après 31 ans de séparation. "Quand j’y retourne, je ne parle avec maman que de présent et d’avenir. Ce n’est que lorsque nous communiquons à distance que nous ressassons la tragédie qui nous a touchées. La tristesse de l’éloignement sans doute…"