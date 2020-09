Le docteur en psychologie Benjamin Thiry décrit le processus amenant à un infanticide. Et comment tenter d’y apporter une solution.

Dans la quasi-totalité des cas d’infanticides, les enquêteurs parviendront à déterminer que des signes avant-coureurs avaient été émis par le parent meurtrier. Mal interprétés, ils n’auront pas permis à ceux-ci d’empêcher le drame.

Il faut dire que ces signes avant-coureurs sont relativement communs et qu’ils ne débouchent que très rarement sur un infanticide : dépression, fatigue, irritabilité et troubles du sommeil… "Les actes les plus violents résultent la plupart du temps d’un vécu de désespoir, confie Benjamin Thiry, docteur en psychologie, chargé d’enseignement à l’Université de Mons. Ce désespoir est d’habitude un processus progressif qui s’amplifie au point de devenir insupportable. La personne concernée développe bientôt la conviction qu’il n’existe plus de solution aux problèmes qu’elle rencontre."

Comment expliquer un tel passage à l’acte ?