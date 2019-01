Faits divers Des étrennes plein les poches ? L’occasion d’entamer l’éducation financière de Junior

Nouvelle année, nouveau cap, et pour toute la famille ! Et si 2019 était l’occasion de passer à une étape supérieure dans l’éducation des enfants ? Celle, par exemple, de la gestion de l’argent ? Junior a peut-être reçu des étrennes, c’est le moment de le familiariser avec ce début de patrimoine auquel il sera confronté toute sa vie durant.

Quelques euros d’argent de poche par mois (cf. tableau ci-dessous), dès l’école primaire, qui correspond aussi à ses premiers pas en calcul, suffisent pour débuter son apprentissage financier. Plus de huit parents sur dix accordent de l’importance à cette instruction et parlent régulièrement de la valeur des choses avec leur(s) enfant(s), selon une enquête d’AG Insurance. Le tabou de l’argent n’est toutefois pas encore entièrement levé, puisque 80 % des parents ne parlent pas des revenus de la famille ni, pour 40 %, de leur propre épargne. Sans doute par ignorance de la marche à suivre, plus d’un quart des familles étant en demande de conseils à ce niveau-là.

(...)