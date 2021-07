Les prisons belges n’ont pas encore retrouvé leur "vie d’avant".

A lors que la campagne de vaccination bat son plein, et que les Belges retrouvent un semblant de vie normale, elle est loin d’être aussi performante en prison. "La vaccination des prisonniers a débuté plus tard qu’ailleurs, alors qu’il s’agit de collectivités", s’étonne Delphine Paci, avocate pénaliste et membre de la section belge de l’Observatoire international des prisons (OIP). "On y trouve un nombre important de personnes précarisées, en mauvaise santé et porteurs de nombreuses comorbidités qui vivent en promiscuité".