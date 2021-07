Christiane B. avait 91 ans quand elle est décédée, en juillet 2013. Depuis deux ans, sa santé nécessitait la présence d’une garde-malade 24 heures sur 24 à ses côtés. Christiane avait aussi un avocat, un médecin et un notaire. Elle avait les moyens.

C’est un jugement terrible que le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé le mois passé. Il a condamné l’avocat du barreau de Bruxelles Me T., le Dr M. et la garde-malade Claudia D., pour avoir profité sans vergogne d’une dame à la fin de son existence. Une affaire honteuse, sordide, incroyable que La DH avait pu révéler le 16 mars. Chacun à sa manière, ils ont abusé de cette dame que l’âge et la maladie d’Alzheimer empêchaient de se défendre.