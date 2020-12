L’un d’entre eux, un commissaire bruxellois, est sous bracelet électronique. L’enquête penche vers un trafic.

En septembre dernier, dix personnes ont été interpellées dans le cadre d’une enquête à grande échelle sur un commerce illégal d’armes à feu. Cinq d’entre elles ont alors été inculpées pour infraction à la législation sur les armes. Trois d’entre elles, dont le commissaire M.B.D., de la zone Bruxelles-Ixelles, ont été placées sous mandat d’arrêt. Les arrestations ont eu lieu lors de perquisitions dans différents lieux à Bruxelles et ailleurs en Belgique, dont Waterloo, Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Lasne et Tubize. Au total, 374 armes, 400 kg de munitions et plusieurs véhicules de luxe ont été saisis. On parle ici d’armes de poing, fusils de collectionneurs avec baïonnettes, modèles anciens de mitraillettes, fusils gros calibre pour abattre les éléphants, fusils de snipers, pistolets-mitrailleurs, colts, grenades…