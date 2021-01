Comme La DH le rapportait ce week-end et lundi, l’"affaire de la vidéo raciste des deux policières" se double d’une seconde. Celle-ci concerne le policier lanceur d’alerte qui, en octobre 2018, a dénoncé l’existence de la vidéo à la hiérarchie de la police Midi. Ce commissaire, dont la carrière a été détruite, s’appelle Geert Verhoeyen. Il dirigeait la brigade canine où les policières de la vidéo travaillaient. Six mois plus tôt, celles-ci et quatre collègues l’avaient accusé d’antisémitisme. La Ligue belge contre l’antisémitisme (LBCA), les soutenant, s’était portée partie civile contre lui.

On apprend maintenant que la position de LBCA était en réalité contestée au sein de la communauté juive.