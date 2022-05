Faire passer des tests d’intégrité aux policiers et ce, tout au long de leur carrière et non plus uniquement à leur entrée en fonction. L’idée émanait du boss de l’AIG, l’inspection générale. Deux ans après son coup de gueule, Thierry Gillis, semble avoir été entendu puisque, selon nos infos, le projet est désormais sur la table de Segpol, les États généraux de la police. De quoi réjouir le patron de la police des polices et susciter la colère du syndicat SLFP.

"C’est un projet qui ne devrait pas aboutir avant un an, mais c’est une très bonne nouvelle de constater qu’on y travaille au sein de la police. La population est en droit d’être rassurée sur l’intégrité des policiers à son service. Je peux comprendre l’inquiétude des syndicats si les règles s’appliquent de manière unanime, sans définir des conditions. Mais il faut pouvoir se doter d’outils de contrôles adéquats. [...]"