Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné mercredi un homme de 59 ans originaire de Knokke-Heist à trente mois de prison avec sursis pour des escroqueries dans le milieu du cyclisme. Serge Goës s’était présenté comme bailleur de fonds pour l’équipe cycliste de Greg Van Avermaet début 2018 mais n’avait jamais payé son dû.

L’avenir de l’équipe cycliste du champion olympique ne tenait plus qu’à un fil cette année-là. Le Suisso-Luxembourgeois Marc Biver avait reçu de la formation BMC la mission de trouver de nouveaux sponsors et bailleurs de fonds. C’est alors qu’est apparu le soi-disant homme d’affaires ‘Serge Golstein’ et que des négociations s’entament par téléphone et par e-mail.

À un moment donné, le prévenu finit par proposer à Marc Biver de fonder une nouvelle équipe. Le quinquagénaire de Knokke-Heist était prêt, selon ses dires, à injecter 225 millions de dollars dans cette formation sur neuf saisons.

Mais malgré de nombreux e-mails, aucune somme n’a jamais été versée. Pendant ce temps, Marc Biver s’est renseigné sur les photos de l’avion et de l’hélicoptère du soi-disant homme d’affaires et il est rapidement devenu évident que ces appareils ne pouvaient pas être en sa possession.

Après une plainte du Suisso-Luxembourgeois, une enquête judiciaire a été ouverte à Bruges. Elle a démontré que tous les courriels de Serge Golstein provenaient de Knokke-Heist, où un certain Serge Goës vivait chez un couple d’amis. Le 18 avril dernier, le prévenu a finalement été placé sous mandat d’arrêt.