"Le fait qu’il soit libre me met hors de moi. On ne retrouve chez lui aucune once d’humanité, d’empathie, d’altruisme. C’est un monstre !" Bahar Kimyongür ne décolère pas. Ce traducteur juré en Belgique, inscrit sur la liste des Most Wanted en Turquie par le régime d’Erdogan, s’insurge du fait qu’Osman Calli a pu recouvrer sa liberté en Turquie alors qu’il avait été condamné à perpétuité en 2008 pour quadruple homicide, une double tentative d’homicide, incendie volontaire, car-jacking et prise d’otages.

Le Gantois d’origine turque avait été transféré en Turquie en 2013 pour y purger sa peine. Il a alors bénéficié de la loi turque selon laquelle une libération anticipée est possible dès que deux cinquièmes de la peine encourue sont passés. La justice belge n’a jamais été informée de cette décision. Une aberration, selon Bahar Krimyongür, étant donné le caractère dangereux de l’intéressé.