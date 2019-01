Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Raphaël, 41 ans, à 18 mois de prison pour avoir commis toute une série de faits d’outrages publics aux mœurs. Le prévenu risquait une bien plus grosse peine puisqu’il était soupçonné d’avoir tenté de commettre l’enlèvement d’une fillette âgée de 10 ans ! Le parquet avait requis une peine de 6 ans.

Le 2 juin 2016 , l’homme était soupçonné de s’être rendu à Vaux-sur-Sûre au volant de son Audi noire. Vers 15 h 30, une fillette âgée de 10 ans rentrait de l’école avec sa petite sœur lorsque le conducteur d’une Audi s’est arrêté à proximité. L’automobiliste qui était en train de se masturber a proposé à l’enfant de monter dans sa voiture pour se rendre à Bruxelles ! Mais la petite fille a réussi à prendre la fuite.

La plaque minéralogique du suspect contenait au moins un nombre identique à celui contenu par la plaque de Raphaël. C’est ce qui a amené les enquêteurs à le suspecter mais le tribunal a estimé que ce n’était pas suffisant pour établir la culpabilité.

Les juges l’ont toutefois reconnu coupable d’avoir commis des outrages aux mœurs entre le 14 juillet et le 3 octobre 2016, à Fléron et Aywaille. Raphaël, au volant d’une Audi noire, se rendait à des arrêts de bus où se trouvaient des jeunes filles. Il interpellait les demoiselles alors qu’il était en train de se masturber ! Il a commis six fois ces actes.

La police a fini par lui tendre un piège. C’est ce qui a permis de l’arrêter. Le prévenu était en aveux concernant ces faits.