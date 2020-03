La rédaction et l'envoi des p.-v. par le Centre régional de traitement, décimé par les absences, est en danger.

C'est une des conséquences de la pandémie du coronavirus. Les effectifs du CRT, le Centre régional de traitement des infractions routières, à Daussoulx (Namur), sont décimés. "Un tiers des effectifs est absent", concède la police fédérale. "Mais, on traite toujours les p.-v. et on gère le flux". Ca, c'était ce mardi après-midi.

Depuis que la décision a été prise de renforcer les mesures liées au confinement, tout porte à croire que le CRT va, sinon baisser le volet, au moins tourner davantage encore au ralenti, pronostique-t-on, amèrement, dans les rangs policiers. De là à imaginer le pire, c'est-à-dire que plus aucun contrôle de vitesse en infraction n'aboutirait à l'envoi d'un p.-v. au contrevenant, il y a un pas qui n'est pas encore franchi. Pour le moment.