Dans sa modeste habitation de la périphérie bruxelloise, Peggy De Cock s’installe à sa table à manger. Son visage est ferme mais ses yeux laissent transparaître une certaine émotion. Elle essuie quelques larmes au coin de son œil, puis entame son récit. Il y a quelques semaines, la quinquagénaire d’Asse, une petite commune située en Brabant flamand, aux portes de Bruxelles, a perdu son père, Jean, âgé de 72 ans. "Il est décédé le 28 août , confie Peggy, la voix étranglée par des sanglots. Après trois ans et demi de combat contre la maladie et 48 opérations, il a contracté une septicémie fatale et nous avons dû nous résoudre à le laisser partir."

(...)