Faire condamner le débiteur à vous payer ce qu’il vous doit ne suffit pas. Dans bien des cas, si le débiteur est de mauvaise volonté, il vous faudra vous adresser à un huissier de justice. C’est ce que Sala Beztout a fait : charger un huissier de contraindre son débiteur à lui verser le montant auquel le tribunal l’avait condamné.

À l’heure du bilan, le Bruxellois est dépité. Son débiteur lui devait 14 000 euros. L’huissier et l’avocat lui ont coûté plus en honoraires et frais divers, sans parler que cela lui a coûté deux années de tracas. Il n’a rien gagné du tout. Il est de la revue. Il doit y aller de sa poche.

Il nous a contacté. "J’avais confiance. Je m’adressais à des professionnels : l’avocat m’avait été recommandé et cet huissier de justice était censé travailler au mieux pour préserver mes intérêts. Et je me retrouve cochon de payeur."