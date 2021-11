Les contrôles du Covid Safe Ticket (CST) dans les établissements Horeca sont renforcés afin de lutter contre les pass frauduleux. En effet, depuis l’instauration du CST, de nombreuses personnes présentent des QR codes qui appartiennent à des connaissances. La réglementation prévoit de vérifier également la carte d’identité mais dans les faits, ce n’est pas toujours le cas.

Raison pour laquelle les contrôles vont être accentués. Contacté, le patron d’un bar bruxellois nous confirme qu’il a reçu l’ordre d’effectuer une double vérification. "On nous a signalé que les contrôles vont être renforcés et que nous devons désormais systématiquement effectuer une double vérification du Covid Safe Ticket si on ne veut pas se faire verbaliser", explique le gérant.