L’interdiction d’effectuer des voyages non essentiels et touristiques est d’application depuis le 27 janvier. Depuis cette date, les services de police effectuent des contrôles renforcés aux frontières pour s’assurer du respect des mesures, ainsi que sur l’interdiction des voyages non essentiels. L’objectif principal est d’éviter d’importer de nouveaux cas de variants du virus de pays voisins, dont la plupart connaissent un épisode épidémiologique plus grave que le nôtre.

Le cœur de cible de la mesure consistait à éviter des voyages massifs durant les vacances de Carnaval. Pour rappel, c’est après cette période et les retours du ski que la première vague avait véritablement flambé en Belgique, l’an dernier. Les voyages essentiels restent autorisés mais la personne est tenue de remplir une déclaration sur l’honneur cochant l’une des conditions autorisées (raison professionnelle, familiale, etc.) sur le Formulaire de localisation du passager (PLF), avec pour les contacts à haut risque la nécessité d’une quarantaine et de se faire tester le premier et le septième jour.

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, avait annoncé un renforcement des contrôles aux frontières pour les vacances de Carnaval.

La DH a reçu les chiffres de ces contrôles. Entre le 13 et le 21 février, 1 188 P.-V. ont été dressés pour non-respect de l’interdiction de circuler.

(...)