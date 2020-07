Trois fois par semaine, Corine Bastide se rend par les transports en commun dans un centre de revalidation. Son bras gauche n’a toujours pas retrouvé sa mobilité d’antan. Ses jambes peinent parfois à retrouver l’équilibre.

La Hutoise revient de loin. De très loin...

Il y a un an, jour pour jour, cette maman de trois enfants avait des côtes cassées, la moelle touchée, les vertèbres sens dessus dessous. Elle végétait dans le fond d’un petit ravin, le côté gauche du corps complètement paralysé, coincée dans sa Fiat Bravo toute retournée.

Dehors, la chaleur était suffocante. Il a fallu 6 jours avant que Corine ne soit sauvée….

La nuit du 23 et 24 juillet, Corine quitte le domicile de son compagnon pour retourner chez elle à Wanze. Les freins de sa voiture n’ont pas l’air en grande forme.

Dans un rond-point légèrement pentu, posé à la sortie d’autoroute de Saint-Georges-sur-Meuse, entre Flémalle et Huy, la voiture fait un vol plané. " J’ai mis quelques minutes avant de me remettre du choc et prendre conscience que la voiture était retournée " , se souvient-elle aujourd’hui. "La douleur était intense, je me suis évanouie plusieurs fois. J’étais dans le noir. Mon téléphone sonnait. Mes fils et mon compagnon tentaient de me joindre mais je ne parvenais pas à le saisir."

Dès le lendemain, Corine entame sa mission survie.

" J’ai crié à l’aide mais en vain. Finalement, durant ses 6 jours, j’étais convaincue que je pourrais m’en sortir toute seule, que j’allais pouvoir m’extirper et me rendre à une pompe à essence pour appeler mes proches. Je sais aujourd’hui qu’il était complètement impossible que je m’en sorte sans aide. "

