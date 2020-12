La cellule de crise locale a fait rapport d'un incident survenu dans une maison de repos et de soins de Hemelrijck à Mol, après qu'une personne venue en visite en tant que Saint-Nicolas se soit révélée être un super-contaminateur. Le conseil municipal a dévoilé l'information ce samedi.

C'est quelques jours après s'être déguisé en Saint-Nicolas, que l'homme, fils d'un des résidents, s'est avéré être infecté par le coronavirus. Déjà 45 personnes sur les 150 résidents ont été testées positives au coronavirus depuis.

Le maire Wim Caeyers (CD&V) parle d'une erreur d'évaluation du centre de soins. Selon la municipalité, les activités de Saint-Nicolas étaient interdites et le home du groupe Armonea n'avait pas consulté la cellule de crise au préalable. "Sinon, un avis négatif aurait suivi."

Contrairement à ce que rapportent les médias, la direction du centre de soins a assuré à la municipalité que le Saint-Nicolas n'avait pas visité chaque chambre séparément. Il n'aurait été que dans les zones communes, y compris les zones de places assises. Il y gardait toujours ses distances avec les résidents, ne restait nulle part plus de quelques minutes et portait, comme les résidents, un masque buccal. Aucun cadeau n'aurait été remis non plus.

Des tests approfondis sont actuellement menés pour étudier les conséquences de cette visite.