De quoi est décédé Mohamed Nahi, employé de Colruyt? "D'une infection au Covid-19", atteste le médecin sur le certificat de décès. "Maintenant, qu'on arrête de nous traiter de menteurs", demande le beau-frère de la victime. "Si c'est nécessaire, qu'on l'exhume!"

Mohamed Nahi, 32 ans et père de deux enfants, est décédé dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 avril. Il avait contracté le virus Covid-19 quelques jours auparavant, avant d'être renvoyé chez lui en convalescence par l'hôpital. Sa famille reproche à Colruyt, son employeur, de ne pas lui avoir permis de prendre toutes les mesures nécessaires, au début de la crise sanitaire, pour se protéger: "Parce que porter un masque et des gants fait peur à la clientèle du supermarché", selon les proches de M. Nahi. Ce que dément l'entreprise de grande distribution.

Depuis les révélations de La DH-Les Sports+, samedi 4 avril, la famille de Mohamed Nahi entend qu'il aurait succombé à un arrêt cardiaque indépendant de sa maladie, laissant entendre "que nous sommes des menteurs". Aujourd'hui, ils produisent le certificat de décès rédigé par le médecin du Smur intervenu le jour du drame.

© D.R.



"C'est marqué noir sur blanc. Cause du décès: infection au Covid-19", tance Hatim. Qui va plus loin: "Si Colruyt ne nous croit pas, qu'on exhume le corps de mon beau-frère enterré à Schaerbeek et qu'on procède aux examens médicaux nécessaires!"

A ce stade, la famille dit vouloir nouer le dialogue avec Colruyt. Aucune plainte n'a été déposée pour l'instant.