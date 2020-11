L'organisateur de la fête a dû s'acquitter de la somme de 750 euros et 31 personnes ont reçu une amende de 250 euros. La fête se tenait dans une habitation privée à Overijse. L'attention des policiers a été attirée par le grand nombre de véhicules garés dans l'allée et à proximité. Ils ont donc décidé de fouiller la maison et y ont découvert plus de 50 fêtards, dont une vingtaine d'enfants.

"Ils étaient tous membres d'une même famille et ils s'étaient réunis pour une célébration religieuse", a expliqué la porte-parole du parquet Carol Vercarre. "Quatre individus avaient fui mais ont été retrouvés dans une maison voisine. La police a procédé à la verbalisation de tous les adultes présents, en concertation avec le parquet. Au total, 32 procès-verbaux ont été dressés. Trois personnes ont payé l'amende de 250 euros sur place. L'organisateur s'est quant à lui acquitté de la somme de 750 euros".