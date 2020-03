La fermeture des écoles ne fait pas partie des mesures évoquées par le gouvernement mardi afin d’endiguer la pandémie de coronavirus. Seule l’annulation des fêtes scolaires a été suggérée par Sophie Wilmès, la Première ministre.

L’annonce du gouvernement ne fait pas l’unanimité auprès des parents, parmi lesquels deux camps semblent se dessiner. "Les avis sont très partagés. Certains parents réclament la fermeture des écoles et d’autres estiment qu’on en fait trop avec le virus. C’est une situation qui provoque beaucoup d’émotions et de peur dans la population et je comprends la position des uns et des autres" , explique Véronique De Thiers, de la Fédération des associations de parents de l’enseignement francophone (Fapeo).

L’association a décidé de ne pas privilégier un camp plutôt qu’un autre et s’en tient aux indications officielles.

(...)