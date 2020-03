Un cas de Covid-19 à l'académie de police de Namur, ouverte avec 300 candidats et formateurs ce lundi, malgré le mot d'ordre de confinement!

A force de jouer avec le feu, on se brûle! L'académie de police de Namur a accueilli quelque 300 candidats policiers et formateurs, ce lundi matin, malgré les mesures de confinement auxquelles s'astreint le pays. Un maintien de formation justifié par l'importance de sortir de nouveaux policiers de l'école pour combler les rangs d'une profession en manque de ressources. Ce que de nombreux policiers dénoncent depuis ce matin s'est avéré: un cas de Covid-19 a été détecté parmi les participants à l'académie de police, rendant la tenue de cette formation d'autant plus irresponsable.