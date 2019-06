Le trafic des trains a repris entre Liège et Bruxelles, a indiqué peu avant 09h00 Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.

Les trains roulent à pas d'homme sur une voie jusqu'à Ans et normalement sur l'autre voie. Une personne a été percutée par un train mercredi matin à hauteur du quartier de Saint-Laurent, entre Liège et Ans, a de son côté précisé le parquet. Une quinzaine de trains ont dû être supprimés mercredi matin entre Liège et Bruxelles, tandis que trois trains ont été détournés par Kinkempois (Angleur). Le train concerné par l'incident, qui se trouvait toujours sur place, a été évacué et est revenu à Liège, précise Infrabel. La circulation a repris mais des retards sont encore à prévoir.

Le parquet de Liège a été appelé mercredi matin, aux alentours de 7h45, pour un accident sur la ligne ferroviaire, à hauteur de Saint-Laurent, entre la gare des Guillemins et celle de Ans. Une personne a été mortellement fauchée par un train. Le parquet n'effectuera pas de descente sur place.