Le ministre Ducarme accorde de nouvelles possibilités de report ou de dispense.

Le ministre des Indépendants Denis Ducarme a signé une circulaire adressée aux caisses d’assurances sociales prolongeant les modalités des facilités de paiement et des dispenses des cotisations sociales pour les indépendants affectés par les conséquences du coronavirus.

"Les facilités de paiement des cotisations sociales adoptées dès le début de la crise ont contribué à soutenir nos indépendants et nos PME tout au long de la période de confinement. Malgré la reprise progressive des activités, de nombreux indépendants restent impactés par les conséquences du Covid-19. Plusieurs secteurs sont par ailleurs contraints de rester fermés par mesure de sécurité. Afin de soutenir la reprise des uns tout en continuant à nous tenir aux côtés des secteurs qui n’ont pas encore pu redémarrer leur activité, j’ai demandé aux caisses d’assurances sociales de prolonger jusqu’à la fin de l’année 2020 les possibilités de dispense et de report des cotisations sociales, une mesure initialement prévue jusqu’à la fin du mois de juin" , indique le ministre.

Les indépendants sont donc invités à contacter leur caisse d’assurances sociales afin d’évaluer au cas par cas les solutions qui s’offrent à eux. La mesure de report s’adresse à l’ensemble des indépendants impactés par les conséquences de l’épidémie de coronavirus, qu’ils exercent à titre principal, complémentaire ou en tant que pensionné actif. Les majorations seront effacées au moment du paiement effectif un an plus tard ; et, entre-temps, tous les droits sociaux (incapacité de travail, congé de parentalité, etc.) sont maintenus. La mesure de dispense s’adresse, quant à elle, exclusivement aux indépendants à titre principal ou actifs après la pension, impactés par la crise.