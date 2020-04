L’information était restée non sue, elle est aujourd’hui confirmée par plusieurs sources proches du dossier et, très officiellement, par le porte-parole de l’auditorat du travail de Bruxelles, Fabrizio Antioco : le montant de la transaction judiciaire infligée à l’entrepreneur De Meuter à la suite de la fermeture du chantier WTC I et II, dans le centre de Bruxelles, le 27 mars dernier, a été fixé à 15 000 euros.