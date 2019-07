Vos valises sont prêtes. Tout y est ou presque. Vous pensez n’avoir rien oublié. Crèmes solaires, documents de voyage, maillots de bain, etc. Et si vous preniez le temps avant votre départ de jeter un coup d’œil sur le site des most wanted. Les criminels les plus recherchés d’Europe réunis sur un même lien internet par Europol.

Une fois en vacances, vous reconnaîtrez peut-être leur visage sur une plage, un marché ou à la terrasse d’un restaurant. C’est ce qu’espère vraiment la police néerlandaise qui vient de lancer une campagne de vieillissement photos de deux des criminels les plus recherchés des Pays-Bas : Saïd Razzouki et Ridouan Taghi. Une récompense est même offerte à ceux qui permettraient de les localiser.

Chez nous, des touristes belges ont déjà permis par le passé de retrouver un criminel en vacances. Et pas n’importe lequel. C’était il y a tout juste 22 ans.





