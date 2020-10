Des relations entre ex-conjoints qui dégénèrent, de petites vexations en invectives et de mots durs en insultes, ça arrive tous les jours. Des gifles partent. Ou des coups. Dans l’affaire examinée il y a trois jours par le tribunal correctionnel de Bruxelles, le différend a débouché sur une tentative de meurtre.

C’est en tout cas la prévention retenue au départ contre Mehdi*, 37 ans. On lui reproche d’avoir voulu attenter à la vie de Julien*, 18 ans, le fils de son ancienne compagne. L’adolescent a failli y passer. Cinq mois plus tard, il est toujours dans une institution de revalidation. Il doit réapprendre à marcher ; il n’ose plus descendre un escalier. Mehdi est aussi poursuivi pour coups et harcèlement contre son ex.

Du 5e au 7e étage

En filigrane de ce dossier, il y a un contexte très particulier. Les faits se déroulent à hauteur du 7e étage d’un immeuble de Jette, où se situe l’appartement du prévenu. La victime habite deux étages plus bas, au 5e, avec sa maman.

Si Joëlle* et Mehdi se sont aimés, l’histoire est finie. Mais les deux sont toujours quasi voisins et les rapports ont viré à l’orage. Elle dévisse sa boîte aux lettres ; il démonte la sienne en représailles. Elle se lève tôt pour lui subtiliser son courrier ; il planque à son tour des envois adressés à son ancienne compagne. Des chamailleries idiotes qui pourrissent la vie.