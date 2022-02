Le parquet d'Anvers a décidé d'ouvrir une enquête à la suite de la cyberattaque qui a ciblé les installations portuaires du groupe gantois Sea-Invest, au début de cette semaine. Une attaque qui a eu des conséquences sur le chargement et le déchargement dans les ports de Gand et d'Anvers notamment.

Si le procureur général ne souhaite guère faire de commentaires, il confirme toutefois que tout est en train d'être mis à plat et que la Computer Crime Unit de la police judiciaire fédérale (PJF) est impliquée dans l'affaire.

Plusieurs terminaux touchés

Chez Sea-Invest, groupe portuaire de l'entrepreneur gantois Philippe Van de Vyvere, toutes les activités des terminaux du monde entier se sont pratiquement arrêtées. Le nouveau quai belge dans les ports d'Anvers et de Zeebrugge, où des fruits sont importés et stockés, serait notamment touché.

D'autre part, De Morgen rapporte, sur la base du site web boursier MarketScreener.com, que six terminaux pétroliers dans les ports d'Anvers, Gand, Terneuzen et Amsterdam ont également été touchés par une cyberattaque. Celle-ci concerne à la fois les opérations de Sea-Tank, qui fait partie de Sea-Invest, et celles de la société allemande Oiltanking, qui a également été victime de pirates informatiques.

Les entreprises impliquées n'ont pas encore réagi à l'incident et l'Autorité portuaire d'Anvers n'a pas fait de commentaires à ce sujet.