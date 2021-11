Un travail spécifique est réalisé pour réinsérer les personnes condamnées pour terrorisme.

La menace terroriste semble peut-être plus latente et moins importante, mais elle est loin d’avoir disparu, relève le rapport annuel de la Sûreté de l’État. "Sur le plan national, nous sommes confrontés au défi de réintégrer dans la société un nombre important de condamnés pour terrorisme qui arrivent au terme de leur peine. Beaucoup d’entre eux ne représentent plus une menace terroriste, mais un certain nombre d’entre eux devront être surveillés par les services de sécurité même après leur libération", détaille le rapport. "La crise en Syrie et en Irak a entraîné une augmentation des demandeurs d’asile en provenance de cette région, dont la plupart ne représentent pas un risque pour notre sécurité."