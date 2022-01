En décembre dernier, le centre de revalidation flamand Natuurhulp Centrum a recueilli un petit protégé peu commun : un lionceau qui était utilisé comme attraction dans un bordel à Moscou. Le pauvre petit fauve était en piteux état quand il a été saisi par la justice russe puis confié à un refuge belge.

"Quand la police l’a récupéré, il était tout petit, amaigri et extrêmement faible. Il a été transféré temporairement dans un refuge russe le temps de trouver une autre solution. C’est à ce moment qu’on nous a contactés. Comme on avait de la place et de l’expérience dans le domaine, on a accepté de le recueillir. Après un mois de quarantaine, il sera bientôt prêt à être transféré dans une plus grande cage", explique Frederik Thoelen, biologiste au Natuurhulp Centrum. Dans un futur proche, Simba, qui a retrouvé du poil de la bête et est désormais un magnifique lion adulte, devrait être transféré dans un autre refuge, situé en Italie cette fois.

Le centre n’en est pas à son coup d’essai avec les grands félins. Depuis sa création, il a déjà recueilli une petite vingtaine de lions maltraités détenus par des particuliers, par des zoos ou par des cirques européens.