L'affaire Sarah Kebbab indigne José Garcia, du Syndicat des locataires : "Les pouvoirs publics vont-ils permettre cette catastrophe?"

C’est la peur au ventre que Sarah nous avait contactés, il y a quinze jours. Et c’est maintenant devenu l’angoisse.



A J-3, aucune solution n’a été trouvée pour reloger la jeune femme, qui est enceinte de six mois, et ses enfants âgés de 12, 9, 8 et 6 ans, qui doivent quitter dimanche au plus tard l’appartement qu’ils occupent à Anderlecht. Aucune solution, pas même une perspective.



" Va-t-on me laisser avec mes quatre enfants à la rue?", demandait-elle, le 14 octobre dernier, dans un appel qui cachait mal sa détresse.(...)