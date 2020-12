Nos révélations ont fait l’effet d’une bombe ce mardi matin : une lockdown partouze organisée en plein centre de Bruxelles avec la présence d’un député européen qui a tenté de fuir via une corniche et plusieurs diplomates. La nouvelle a rapidement fait le tour de l’Europe. En Hongrie, le lien a vite été établi avec la démission soudaine et inexpliquée ce week-end de l’eurodéputé József Szájer.