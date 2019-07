David De Fauw, le footballeur de 38 ans, a eu un accident de voiture ce lundi matin, indique HLN.

A bord de son véhicule, il était accompagné de son épouse ainsi que de ses deux enfants. Il a été légèrement blessé? "Il est important que nous nous en sommes bien sortis tous les quatre", a-t-il déclaré à la presse flamande.

L'accident s'est produit vers 10h du matin à hauteur de Lichtervelde. La voiture du footballeur est entrée en collision avec un véhicule de transport avant de s'écraser et de finir sur le toit. La famille se dirigeait vers Plopsaland.

La roue avant droite de sa Mercedes GLC 250 a été arrachée et a atterri sur le plancher de la camionnette. Davy, Delphine et leurs enfants, Louis (presque 3 ans) et Charles (1), ont été emmenés à l'hôpital. Ils présentaient des blessures mineures.

"Tout va bien pour les deux enfants, Delphine et moi", a déclaré Davy via le site internet de Zulte-Waregem. "Nous sommes tous très choqués. Les personnes se trouvant à proximité immédiate de l'accident ont immédiatement proposé leur aide. Je tiens à les remercier sincèrement."