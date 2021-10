Un agriculteur originaire de Grimbergen a fait une sacrée découverte ce mardi matin, alors qu’il revenait du marché matinal où il a été acheter dix caisses de bananes. En rentrant chez lui, c’est avec stupeur qu’il a découvert que de la cocaïne était soigneusement emballée dans quatre des dix cartons, relatent nos confrères de la VRT.

"La cocaïne était cachée entre les bananes et emballée en blocs, le tout enveloppé de film plastique avec du ruban adhésif autour, comme on le voit dans les films", explique l’agriculteur à nos confrères.

La rue a rapidement été bouclée par les policiers munis de mitrailleuses. Un important dispositif policier a été déployé, les policiers craignant qu’un dispositif de cracking soit présent dans la cargaison. Les bananes sont arrivées en provenance de Colombie.

"Un commerçant de chez nous a acheté ce lundi une palette de banane au centre européen de fruits et légumes, le marché situé à côté de chez nous", explique Laurent Nys, directeur du marché matinal. "Il a commencé à vendre sa marchandises sans ouvrir totalement les palettes pour vérifier leur contenu. Il a donc commencé à distribuer les palettes à ses clients, notamment au fermier de Grimbergen, mais aussi à Renaix et à un épicier de la chaussée de Gand. En faisant leurs étalages, ils ont retrouvé des blocs de cocaïne à l’intérieur des palettes."

"Ces trois personnes se sont retrouvées avec de la drogue dans les caisses de banane, preuve que notre commerçant n’a rien à voir avec ce trafic. Il n'a pas dû être auditionné par la police. L’agriculteur de Grimbergen avait commandé dix caisses et parmi elles, quatre contenaient de la cocaïne. Dans la superette de Renaix, quatre des six caisses contenaient de la cocaïne et pour la chaussée de Gand, une seule caisse contenait de la poudre blanche", conclut le directeur.

La question qui persiste : comment une telle quantité de cocaïne a pu malencontreusement être dispatchée dans tout le pays ? "Les commerçants du centre européen de fruits et légumes sont de gros importateurs et je pense qu'eux n'ont rien à voir, cela doit être un problème logistique au niveau d'un port ou autre, c'est une erreur de transmission, les trafiquants ont dû mal ajuster leurs commandes logistiques", précise Laurent Nys.

Au mois de juin 2020, 11,5 tonnes de cannabis avaient été retrouvées au marché matinal. La marchandise appartenait à une personne extérieure au marché qui louait un frigo situé sur le site. L'individu a été interpellé et le procès suit son cours.