De technicien à la Stib à terroriste: comment Salah Abdeslam, le "petit con de Molenbeek", est devenu l’ennemi public n°1 Faits diversPortrait J. La. © AP / AFP

Il aurait pu, s’il n’avait pas choisi la voie de la délinquance, suivre les traces de son père qui était chauffeur de tram à la Stib. Après des études secondaires, en électromécanique, Salah Abdeslam est en effet engagé à la Stib. Il y travaille un "an et demi ou deux ans, je ne suis plus certain, comme technicien", explique ainsi son père lorsqu’il est entendu par les enquêteurs.