Ce mercredi soir, le Sporting Charleroi se rendait au stade du Tivoli, à La Louvière, pour y affronter l'UR La Louvière-Centre en match de préparation à la saison 2019-2020. Le résultat ? Une victoire 0-2 des pensionnaires de première division. Mais ce qui aura marqué cette soirée, ce sont les affrontements entre supporters. Des fans de la RAAL (l'autre club de La Louvière) ont jugé bon de venir se mêler à la fête en fin de soirée. L'objectif ? S'en prendre aux supporters carolos, qui étaient alors en train de quitter les lieux.La police de La Louvière a dû s'employer pour disperser tout ce beau monde, alors que les affrontements faisaient rage. Les supporters carolos ont été repoussés jusqu'au Cora et une vidéo amateur que nous avons pu nous procurer montre des membres des forces de l'ordre se faire insulter par les fans des Zèbres.Un policier, qui ne semble pourtant pas en danger sur cette vidéo, juge alors bon de dégainer son arme pour tirer deux coups de feu en l'air. Une scène qui a effrayé les personnes présentes sur les lieux, particulièrement celles qui tournaient le dos au policier et ont mis de longue secondes à comprendre que ces coups de feu ne visaient personne. D'autant plus que, selon un supporter présent sur les lieux, un autre policier avait d'abord dégainé son arme pour mettre la foule en joue, avant de rengainer.