La troisième demande d'extradition a été refusée par les Emirats Arabes Unis

Une vaste affaire de trafic d’armes et l’importation et la vente de cocaïne a été ouverte ce mardi devant le tribunal correctionnel d’Anvers concernant. Cinquante et un prévenus sont jugés, dont le meneur “Dikke Nordin” E.H., qui est toujours en fuite à Dubaï. (...)