Décès d’Antonin Deneffe lors d'un baptême étudiant à Gedinne : des portes fermées, une consommation abusive d'alcool privilégiée Faits divers S.M © D.R.

Depuis dimanche et la mort d’Antonin Deneffe, étudiant de 19 ans originaire de Beauraing décédé lors d’une soirée de baptême organisée par six cercles de hautes écoles de la province de Namur dans un bâtiment agricole de Sart-Custine (Gedinne), beaucoup de questions étaient toujours sans réponse. Depuis ce mercredi matin, on y voit un peu plus clair dans ce drame qui a touché une famille, une région, plusieurs écoles et toute la communauté estudiantine.