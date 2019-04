Le jeune garçon séjournait dans le centre Fedasil avec sa mère âgée de 26 ans, ainsi que deux autres membres de la famille. Il a été aperçu pour la dernière fois lundi soir vers 22 heures, alors qu'il se baladait à vélo dans le centre. Son vélo a d'ailleurs été rapidement retrouvé, nous apprend Het Laatste Nieuws.

Le garçon, lui, est resté introuvable. Une enquête a immédiatement été ouverte pour disparition inquiétante. Cinq suspects ont été arrêtés. Il s'agit de jeunes Palestiniens qui séjournaient eux aussi dans le centre. Leurs premières déclarations n'ont pas donné grand-chose.

Raison pour laquelle des recherches plus approfondies ont été menées ce mercredi. La cellule des personnes disparues de la police fédérale a également été mobilisée. Vers 16h, le corps du petit garçon a finalement été retrouvé dans un fossé situé derrière l'un des hangars. D'après les premiers éléments, il semble exclu que la victime ait pu atterrir à cet endroit toute seule. La thèse de l'accident est également peu probable.

"Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre. Le juge d'instruction, le parquet et le médecin légiste se sont rendus sur place", précise Kristof Aerts du parquet d'Anvers, qui indique que les cinq suspects sont toujours privés de liberté et seront réentendus. L'autopsie devra aussi permettre de lever le voile sur les causes exactes de la mort.

Au centre Fedasil, c'est évidemment la stupeur. "C'est un fait exceptionnel, nous n'avons encore jamais été confrontés à pareille situation", soulignait Mieke Candaele, porte-parole de Fedasil, auprès de l'agence Belga hier soir. "Tout le monde est fortement affecté".

De Block: "Un événement dramatique"

"Je souhaite témoigner mes sincères condoléances suite au décès tragique d'un enfant. Une enquête se déroulera de manière transparente et indépendante. Les coupables doivent être punis", a réagi Charles Michel, ajoutant qu'il apporte son soutien au personnel de Fedasil.

"Ce qui est arrivé est dramatique", a déclaré la ministre Maggie De Block dans un communiqué. "Il n'y a pas de mots pour cela."

La ministre a ajouté que l'enquête était dans les mains de la police et de la Justice et qu'elle espérait que les circonstances du drame seront rapidement éclaircies. "Les coupables seront punis", a-t-elle clamé. "Je suis la situation de près en collaboration avec Fedasil (l'agence responsable de l'accueil des réfugiés) et nous nous occupons de l'accompagnement de la mère et de la famille. Perdre un enfant pour une mère, et de cette manière, est la pire des choses". Les collaborateurs du centre sont très choqués par les événements, selon la ministre.