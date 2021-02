Ils ne peuvent plus s'inscrire à la KU Leuven pour un certain nombre d'années, et certains sont renvoyés à titre définitif. Avec cette étape, les procédures disciplinaires de l'université sont closes. L'étudiant ingénieur Sanda Dia est décédé en décembre 2018 lors d'une activité de baptême organisée par le cercle étudiant Reuzegom à Vorselaar. La KU Leuven a mené une enquête disciplinaire en 2019. Les étudiants impliqués se sont vus tenus, "sur base des informations disponibles à l'époque", de s'acquitter d'un service social à la communauté et ont dû rédiger un article. Des critiques s'étaient alors élevées dans divers milieux parce que ces mesures disciplinaires étaient jugées trop légères.

La KU Leuven a ouvert une nouvelle enquête disciplinaire en septembre, après s'être constituée partie prenante au dossier et a demandé et obtenu l'accès au dossier pénal. "Celui-ci s'est avéré contenir de nouveaux éléments que l'université ne possédait pas auparavant et qui sont contraires à notre norme disciplinaire", explique le vice-recteur de la politique éducative Tine Baelmans.

Sur la base de ces nouveaux éléments, la KU Leuven a entamé une procédure disciplinaire contre les sept étudiants encore inscrits qui étaient impliqués dans l'affaire Reuzegom. Dans un premier temps, des sanctions ont été prononcées par les commissions disciplinaires compétentes, mais les étudiants concernés ont interjeté appel de cette décision auprès du Bureau commun.

"En collaboration avec le Comité de recours, nous avons maintenant réexaminé le dossier par étudiant, entendu chacun d'entre eux et déterminé les sanctions définitives. Les sept étudiants sont en cours d'expulsion pour plusieurs années, et certains définitivement", déclare Mme Baelmans, qui est également présidente du Comité de recours.

Avec la détermination finale des sanctions, la procédure disciplinaire à la KU Leuven est maintenant complètement terminée. "Nous nous rendons compte qu'aucune sanction ou procédure ne peut dissiper le chagrin suscité par la perte de Sanda", déclare Baelmans. "En tant que communauté universitaire, nous devons donner ensemble une place à cette tragédie. Nous ne devons jamais oublier Sanda et ce qui s'est passé. "