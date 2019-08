Un millier d'habitants de Beringen et Heusden-Zolder ont participé dimanche midi à une marche silencieuse en mémoire des deux pompiers qui ont péri alors qu'ils tentaient de maîtriser un violent incendie dans un squat à Beringen.

Les deux hommes du feu, Chris Medo et Benni Smulders, étaient âgés respectivement de 42 et 36 ans. La foule silencieuse a quitté la caserne de Beringen derrière un véhicule des pompiers jusqu'à l'ancien supermarché détruit par les flammes dimanche dernier. Les pompiers de Beringen marchaient en tête du cortège suivis du collège des bourgmestre et échevins et de la foule de sympathisants.

Une minute de silence a ensuite été observée après une courte allocution de l'organisatrice de la marche et du bourgmestre de la localité avant que la sirène des pompiers ne retentisse.