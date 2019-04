La Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains va être invitée à mettre en place une action de sensibilisation afin d'informer les victimes de ce trafic qu'elles peuvent demander une protection en Belgique, indique vendredi le ministre de la Justice, Koen Geens, après qu'un enfant palestinien de 9 ans eut été retrouvé mort mercredi au centre de demandeurs d'asile de Broechem, où il résidait avec sa mère.

Selon des membres de sa famille, la mère de la victime aurait reçu un sms lui demandant 100.000 euros si elle voulait revoir son fils en vie.

En Belgique, les victimes du trafic des êtres humains ont droit à un accompagnement juridique et reçoivent un statut spécial assorti d'un permis de séjour provisoire. Mais pour obtenir ce statut, il est obligatoire de coopérer avec la Justice qui se concentre sur le démantèlement des réseaux s'étendant au-delà des frontières nationales, rappelle vendredi le ministre.

Fedasil assure oeuvrer en permanence à la sécurité des centres d'asile

Fedasil, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, oeuvre en permanence pour assurer la sécurité dans les centres d'asile, assure-t-elle vendredi, alors qu'un enfant est décédé dans l'un des centres mercredi. Des caméras de surveillance sont en marche partout, également au centre de Broechem où le drame s'est produit, insiste une porte-parole. Un enfant palestinien âgé de 9 ans a été retrouvé mort mercredi après-midi. Il était recherché alors qu'il avait été aperçu la dernière fois lundi soir roulant à vélo dans le centre dans lequel il résidait avec sa mère.

"Nous oeuvrons en permanence à la sécurité de nos centres d'accueil", réagit Mieke Candaele vendredi. "Nous prenons des mesures lors de chaque incident. A Broechem, nous avons temporairement déployé des agents de sécurité supplémentaires et ajouté du personnel dans d'autres centres", explique la porte-parole.

Des caméras de surveillance sont installées à des points stratégiques dans tous les centres, affirme-t-elle. "Elles sont toutes fonctionnelles, aussi à Broechem." Elle n'a pu donner davantage d'informations afin de ne pas compromettre l'enquête.

Fedasil se dit par ailleurs "indignée" de l'émission "Terzake" diffusée jeudi soir sur la chaîne flamande Canvas, de la VRT. Alors que l'émission évoquait un rapport "secret", la porte-parole dément. "Il s'agit de chiffres du rapport annuel du service de prévention interne. Ce n'est en aucun cas un rapport secret."

Celui-ci "porte sur la sécurité du personnel et n'a rien à voir avec les personnes du centre d'accueil. En 2018, il y a eu cinq incidents avec le personnel. Dont un accident du travail sur le chemin entre le domicile et le lieu de travail, une porte claquée au nez d'un employé, la formation de fumée dans une pièce et un employé qui est tombé à cause de la formation de glace. Nous sommes indignés que 'Terzake' en parle dans le contexte d'une enquête pour assassinat."