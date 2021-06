Ce mardi matin, l’inspecteur Geoffrey Dépasse et l’agent spécialisé Patricia Meyers parcourent les rues du centre de Bruxelles. Ils regardent les immeubles du quartier, observant chaque serrure. Ils sont à l’affût des portes d’entrée mal sécurisées. "Regardez celle-ci, on voit bien qu’il n’y a pas de rosace. Pour un cambrioleur, il suffit d’une pince pour enlever la serrure. C’est l’un des modus operandi les plus fréquents des cambrioleurs", décrit Patricia Meyers.

(...)